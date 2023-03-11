لجان المقاومة: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية

رحّب الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية، اليوم السبت 11 مارس 2023، بعودة واستئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون في مصلحة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال الششنية في بيان تصريح صحفي: إن استئناف العلاقات وعودتها بين إيران والسعودية خطوة مهمة ومطلوبة على طريق توحيد صفوف الأمة وشعوبها في مواجهة الأخطار والمخططات التي تستهدف مقدرات الأمة وخيراتها ووحدتها.

وأضاف: "اتفاق الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية لعودة العلاقات بينهم يمثل صفعة قوية للكيان الصهيوني ولكل محاولاته لخلق الفرقة والشرذمة بين الدول والشعوب الإسلامية".