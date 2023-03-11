الكشف عن سبب رحيل توخيل عن تشيلسي

كشفت صحيفة أجنبية، عن أسباب رحيل المدرب الألماني، توماس توخيل، عن قيادة فريق تشيلسي الإنجليزي خلال العام الماضي.

وكان قد أُقيل توخيل من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي بحجة تراجع النتائج، رغم قيادته الفريق لنجاحات عديدة خلال فترة ما يقرب من عامين.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها إن سيسي زوجة توخيل السابقة، والصحفية في جريدة "سوديشتي زوتينج"، تلقت مكالمة من إدارة تشيلسي عرفت من خلالها الأسباب الحقيقية الخاصة بإقالة المدرب.

وأضافت الصحيفة: "تم إخبار سيسي بأن لاعبي تشيلسي فقدوا احترامهم للمدرب الذي قادهم للقب دوري أبطال أوروبا 2021 لأسباب غير رياضية وتتعلق بحياته الشخصية".

وتابعت: "تم سرد هذه الأسباب التي لم يعلن عن أغلبها في رسالة بريد إلكتروني، أرسلت لسيسي، حيث حاول مدرب الفريق اللندني السابق منع زوجته السابقة من الكشف عنها".

يذكر أن توخيل لم يعمل في أي فريق آخر منذ رحيله عن تشيلسي قبل 6 أشهر، حيث ارتبط خلال تلك الفترة بعدة أندية أبرزها توتنهام هوتسبير، الذي يعاني حالياً مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.