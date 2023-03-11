إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 11 مارس 2023 إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون- "إيرز"، شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت إحصائية هيئة المعابر، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12115 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10229 وافداً، مشيرة إلى أن عدد المغادرين توزعوا إلى 11 ألف و911 مواطناً و171 أجانب، و33 من فلسطينيي الداخل.

وأفادت، بأن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 9 آلاف و984 مواطنًا، و195 أجنبيًا، و45 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.