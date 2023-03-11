الشرطة الألمانية تطلق سراح رهائن وتعتقل الجاني

تمكنت الشرطة الألمانية من السيطرة على حدث احتجاز رهائن من أحد الأشخاص لأكثر من 4 ساعات في مدينة "كارلسروه" جنوب البلاد.

ووفق بيان الشرطة الألمانية، فقد أطلقت الشرطة سراح الرهائن المحتجزين وتمكنت من اعتقال الجاني.

وفي التفاصيل، قالت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه: "إن الجاني المُشتبه به اتخذ أشخاص عدة كرهائن في صيدلية حوالي الساعة 4:30 مساءً، وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه".

وتشير النتائج الأولية إلى أن المبنى يخضع حالياً للتفتيش، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.