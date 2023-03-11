أسير من جنين يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت 11 مارس 2023: إن الأسير المجاهد أمير محمد أنيس جرادات (39 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 11/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيوني حكمًا عليه بالسجن الفعلي (26) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أمير جرادات ولد بتاريخ 26/01/1984م وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.