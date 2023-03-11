سرايا القدس تنعى قائداً ميدانياً من فرسانها بلواء الوسطى

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم السبت، فقيدها القائد الميداني "حسام محمود الخطيب" من فرسانها في لواء الوسطى.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد القائد الميداني:"حسام محمود محمد الخطيب " - أبو سليم -(37 عامًا) - أحد القادة الميدانيين لسرايا القدس في لواء الوسطى، من سكان مخيم النصيرات".

وأوضحت أن الشهيد القائد الخطيب توفي اليوم السبت، 19 شعبان 1444 هــ، الموافق 11 آذار/ مارس 2023م، إثر مرضٍ عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وإليكم نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى فقيدها القائد الميداني "حسام محمود الخطيب" من فرسانها في لواء الوسطى

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد القائد الميداني:

"حسام محمود محمد الخطيب " - أبو سليم -

(37 عامًا) - أحد القادة الميدانيين لسرايا القدس في لواء الوسطى

من سكان مخيم النصيرات

والذي توفي اليوم السبت، 19 شعبان 1444 هــ، الموافق 11 آذار/ مارس 2023م، إثر مرضٍ عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت: 19 شعبان 1444هــ، الموافق: 11 آذار/ مارس 2023م.