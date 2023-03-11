بالفيديو مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل

أطلق مقاومون النار، فجر اليوم السبت 11-3-2023، تجاه مستوطنة "كرمي تسور" شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومون أطلقوا النار تجاه مستوطنة "كرمي تسور" قرب بلدة بيت أمر بالخليل شمال الخليل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وفي ذات الإطار، استهدف مقاومون مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين المحتلة بوابل كثيف من الرصاص، وانسحبوا من المكان بسلام.

ويُشار إلى أنه بشكل مستمر يستهدف مقاومون قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز وقرب المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يؤدي لوقوع إصابات وقتلى في صفوف جيش الاحتلال ومستوطنيه.