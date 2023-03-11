موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 مارس 2023، مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023- 1444، فإن الأسر المستفيدة من الدفعة النقدية 100 دولار التي تمولها قطر، يتساءلون عن إمكانية صرف المنحة القطرية لتلك الأٍر قبل حلول شهر رمضان الفضيل، حتى يتمكنوا من شراء بعض من مستلزمات أسرهم وسداد بعض من ديونهم أو المستحقات الشهرية للبقالات والمحال التجارية أو الصيدليات، لذا فهم يأملون أن تصرف المنحة القطرية 100 دولار قبل شهر رمضان المبارك.

هل صرف المنحة القطرية شهر 3 قبل رمضان؟

هل صرف المنحة القطرية شهر 3 قبل رمضان؟ يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعا اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، فالآلاف من تلك الأسر يقبعون تحت خط الفقر بسبب تعطل أرباب الأسر عن العمل نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، لذا فإنهم يلجؤون إلى المساعدات التي تقدمها الوزارات المحلية أو للمائة دولار التي تقدمها قطر لمساعدتهم قليلا في تدبير أمور بيوتهم، وسيعمل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر مستجدات المنحة القطرية 100 دولار عبر موقعنا.

متى صرف 100 دولار شهر 3؟

متى صرف 100 دولار شهر 3؟ يأمل المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار أن يتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من شراء السحور على الأقل للصائمين لكي يقدروا على صيام أيام الشهر الفضيل دون عناء أو شعور بالجوع أو العطش، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي تصريحات صحفية من الجهات المختصة تفيد بموعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3 مارس 2023 للأسر المتعففة قبل شهر رمضان المبارك 1444 هجري.

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 3 2023

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 3 2023، لا يتوقف المستفيدون من المنحة القطرية عن السؤال عن موعد صرف المنحة القطرية، وهل ستصرف قبل شهر رمضان المبارك، أم بعد قدوم الشهر الفضيل، كل تلك الأسئلة لا يُجيب عليها إلا اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أو وزارة التنمية الاجتماعية وهي الجهة الشريك في صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.