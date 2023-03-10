سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 11 مارس 2023| انهيار كبير على الليرة اللبنانية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم السبت 11 مارس 2023، تشهد محركات البحث عبر الانترنت عمليات بحث واسعة عن أسعار الدولار في لبنان، و يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

و شهدت الليرة اللبنانية انهياراً في تعاملات اليوم السبت 11 مارس 2023، حيث وصلت لمستوى قياسي جديد في ختام تداولات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، إلى مستوى يتراوح بين 89500 و90000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

وسجّل الدولار في لبنان خلال منتصف تداولات اليوم سعرا يتراوح ما بين 88800 و89200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.