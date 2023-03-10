اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

أكدت مصادر محلية و شهود عيان مساء اليوم الجمعة إصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

و بحسب المصادر، فقد أصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه اخترقت عظم القدم وتم نقله الى أحد مستشفيات الخليل لتلقي العلاج و وصفت اصابته بالمتوسطة، كما اصيب خمسة شبان بالرصاص المطاطي و شاب بقنبلة غاز في رأسه تم نقلهم لمراكز صحية لتلقي العلاج في بلدة بيت امر.

ووفقاً للمصادر، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، على إثر ذلك اندلعت مواجهات في المنطقة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي الذي أسفر عن إصابة بالقدم، واصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع ، تم نقل بعضهم للعلاج في المراكز الصحية في بلدة بيت أمر.