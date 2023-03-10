ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 47,932 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 47,932 قتيلا بينهم 6265 أجنبيا.

وأضاف صويلو أنه "تمت إجراءات تسجيل وفاة 47,932 شخصا جراء الكارثة، في دائرة النفوس، بينهم 6265 أجنبيا".

وأشار إلى أن "العمل لا يزال جاريا لتحديد هويات 1619 شخصا توفوا في الكارثة، حيث تم أخذ عينات من حمضهم النووي وبصماتهم".

ويذكر أنه في يوم 6 شباط/ فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا هائلا.