راصد جوي: فلسطين على موعد مع الامطار منتصف الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:21 م
10 مارس 2023
طلاب المدارس اثناء مغادرتهم للمدارس بالتزامن مع المنخفض الجوي (12).JPG
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أفاد الراصد الجوي، ليث العلامي أن مُعطيات الخرائط الجوية تشير لفرص جيدة لعودة الأمطار حول مُنتصف الشهر بمشيئة الله.

و حول حالة الطقس المتوقعة نهار غدٍ السبت، توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو لطيفاً ومعتدلاً في ساعات النهار .

وفي ساعات الليل الفجر والصباح الباكر يصبح الجو بارداُ نسبياً الى بارد، و  في المناطق الغورية والبحر الميت يكون الجو معتدلاً جداً.

و يكون الجو يوم الأحد غائماً قليلاً، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة . وتبقى الأجواء باردة صباحاً ومساءاً وليلاً، وفي ساعات النهار يكون الجو دافئاً ومعتدلاً في كافة المناطق مع كميات كبيرة من السحب. الرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

و يبقى الجو الإثنين غائماً قليلاً، حيث تظل الأجواء مشمسة الى غائمة جزئياً ودافئة نسبياً الى دافئة نهاراً . وفي ساعات الليل يصبح الجو بارداً في ساعات الليل. في المناطق الغورية والبحر الميت يكون الجو حاراً نسبياً الى حار.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائم جزئياً وماطر، و يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة . وتتأثر البلاد بحالة من عدم الإستقرار الجوي . ومن المتوقع أن تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد في بعض الفترات مع أجواء غائمة جزئياً. والله تعالى أعلى وأعلم.

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