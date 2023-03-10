معطيات رسمية: 7000 سائح زاروا مدينة أريحا خلال الأسبوع الماضي

أفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم الجمعة أن أكثر من 7000 سائح زاروا مدينة أريحا خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً للبيان، فإن شرطة محافظة أريحا والأغوار أمنت زيارة 18 ألف سائح وزائر لأريحا الأسبوع الماضي، بينما تجاوز عدد نزلاء الفنادق 2600 ليلة فندقية.

وبينت أن شرطة السياحة والآثار وبناء على بيانات المواقع السياحية والأثرية، فقد بلغ عدد السياح الأجانب 7 آلاف سائح خلال الأسبوع الماضي، والسياحة المحلية من مختلف المحافظات 4500 مواطن ومواطنة، وفلسطينيي الـ 48 بلغ 6500 زائر.

وأوضحت أن شرطة السياحة في أريحا تعاملت في نفس الفترة مع 11 قضية أمن آثار، وشملت ضبط مواد أثرية، وضبط أدوات تستخدم للكشف عن المعادن، وإيقاف أعمال تجريف، وتفتيش أشخاص مشتبه فيهم وغيرها من القضايا، فيما أنجزت 12 قضية أمن سياحي، ومنها قضايا فض نزاعات وخلافات، وإيقاف باعة متجولين عن العمل لإرتكابهم مخالفات للقانون ولمضايقتهم للسياح