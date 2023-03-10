تونس: خفر السواحل ينقذ ما يزيد عن 1000 مهاجر خلال ليلة واحدة

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الجمعة، انقاذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد الشرقية، بعد إحباط 25 عملية هجرة غير نظامية.

وقال خفر السواحل في بيان إنه تم "إحباط 25 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 1008 مجتاز في الليلة الماضية من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل".

والمهاجرون الذين أنقذوا هم 54 تونسيا و954 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

والخميس، أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس.

وفي تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات بينهم طلبة، وفقا لاحصاءات رسمية.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير نظامية بحرا إلى السواحل الأوروبية وتحديدا الإيطالية.

وكانت قوات خفر السواحل أعلنت في بيان نشر الخميس إحباط 14 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 435 مهاجرا هم تسعة تونسيين و426 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية أن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وتسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.