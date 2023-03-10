السيد نصرالله: كل ما يجري في فلسطين له تأثير على أمن وسيادة لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السيد نصرالله، أن كل ما يجري في فلسطين له تأثير على أمن وسيادة وحاضر ومستقبل لبنان.

وقال السيد نصر الله، خلال الاحتفال التكريمي في ذكرى أسبوع القائد الجهادي الحاج أسد صغير، إن لبنان يتأثر جداً بكل ما يجري في المنطقة والعالم وبشكل أساسي في دور الجوار وعلى رأسها سوريا وفلسطين.

وأضاف أن الحديث عن حاضر ومستقبل سوريا وفلسطين هو حديث عن حاضر ومستقبل لبنان.

وتابع السيد نصرالله: "سوريا من المنطقة العربية وكذلك فلسطين ونحن معنيون بهذه الدول المجاورة بالمسؤولية الأخلاقية والقومية والدينية".