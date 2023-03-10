أول تعليق "إسرائيلي" على عودة العلاقات بين إيران والسعودية..!

علّق رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت، على اتفاق عودة العلاقات بين إيران والسعودية.

ووفق ما أورده الاعلام العبري، قال بينت: "إن تجديد العلاقات بين السعودية وإيران تطور خطير وخطير "لإسرائيل" وانتصار سياسي لإيران، وهذه ضربة قاتلة لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران".

واعتبر بينت أن الاتفاق فشل ذريع لحكومة نتنياهو ونجم عن مزيج من الإهمال السياسي والضعف العام والصراع الداخلي في البلاد.

وقال، إن "دول العالم والمنطقة تراقب "إسرائيل" في صراع مع حكومة مختلة تعمل في تدمير الذات بشكل منهجي، ثم تختار تلك الدول جانبًا".

وأضاف: "حكومة نتنياهو هي فشل اقتصادي وسياسي وأمني مدوي، وكل يوم من عمليتها يعرض دولة "إسرائيل" للخطر".

وتابع: "نحن بحاجة إلى حكومة طوارئ وطنية واسعة، والتي ستعمل على إصلاح الأضرار العديدة التي حدثت".