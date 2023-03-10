وفاة أحد أبطال حرب أكتوبر 1973

توفي العميد السيد وجدي، اليوم الجمعة، أحد أبطال اللواء 25 مدرع بحرب أكتوبر عن عمر ناهز 75 عاما.

وأصيب وجدي خلال استهداف لدبابته بصاروخ "إسرائيلي" في ميدان القتال يوم 17 أكتوبر1973، ما أسفر عن إصابته بشلل ثلاثي نقل على إثره إلى مستشفى المعادي وظل فيه حتى وفاته صباح اليوم.

من هو العميد السيد وجدي

والعميد وجدي ترتيبه الرابع في أسرته، نشأ بحي شبرا، والتحق بكلية اللغات والترجمة، وترك الكلية 5 يونيو 1967 بعد حدوث النكسة للالتحاق بالكلية الحربية التي تخرج منها عام 1970.

وأصيب بـ13 شظية في أماكن متفرقة من جسده، وأجرى على إثرها العديد من العمليات الجراحية في داخل مصر وخارجها.