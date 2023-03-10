الزهار: المسجد الأقصى سيبقى محور الصراع بيننا وبين الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، أن القوة التي تدعم الكيان دخلت اليوم في معارك متعددة.

وقال الزهار خلال خطبة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة نصرة للأسرى، إن الاحتلال أسس دولته على حساب شعبنا، وضعف الاحتلال أمام المقاومة يدلل على إساءة وجهه.

وأضاف الزهار، أن "المسجد الأقصى سيبقى محور الصراع بيننا وبين الكيان الصهيوني، وهو مقدمة واضحة على قرب معركة وعد الآخرة".

كما شدد على أن المقاومة الفلسطينية تضع غرسة تؤكد أن معركة وعد الآخرة يمكن أن تتحقق على أيد المقاومين، كما أخرجتهم من غزة ستخرجهم من باقي مدننا.

وتابع الزهار: "سيهرب الاحتلال ومستوطنيه من كل فلسطين، وهذه الأرض لا تتسع إلا لدولة واحدة، ونحن رجال هذه المعركة ونحن على أبواب معركة وعد الآخرة التي عنوانها دخول المسجد الأقصى وزوال كل الكيان".

ودعا الجميع للاصفطاف إلى جانب المقاومة حتى طرد الاحتلال "الإسرائيلي".