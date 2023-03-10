مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها بعملية دهس بحوارة

اعترفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مستوطنة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها بعملية دهس قبل أسبوعين في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن فلسطينياً صدم سيارته بسيارة أخرى كانت تقل مستوطنين "أم وابنتها" حيث أصيبت البنت بجروح خطيرة جداً والأم بجروح طفيفة.

وأضافت القناة العبرية: "في بداية الحدث كان يعتقد الجيش الصهيوني بأن الحدث عبارة عن حادث سير لكن بعد التحقيقات تبين أنها عملية".

وفي الإطار، قالت القناة الـ7 العبرية: "إن حالة اثنين من المصابين في عملية "ديزنغوف" في تل أبيب الليلة الماضية صعبة للغاية".

وكان قد نفذ الفدائي المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا)، الليلة الماضية، عملية بطولية في شارع "ديزنغوف" بمدينة "تل أبيب" المحتلة بواسطة مسدس وأصاب 5 مستوطنين بجراح بعضهم بحالة حرجة جداً.