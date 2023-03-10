البطش: المقاومة ستقوم بواجباتها لمواجهة مخططات العدو مهما كلف ذلك من ثمن

أكد الشيخ خالد البطش رئيس لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ان نهج المقاومة ووحدة شعبنا سبيلنا لدحر العدو وافشال مخططاته

وقال القيادي البطش خلال كلمة له في يوم الغضب المساند للأسرى الابطال أمام الصليب الأحمر طالما يستمر العدوان على شعبنا فإن المقاومة ستواصل ردها على كل جرائم العدو بالضفة وكل مكان.

وأشار الشيخ البطش ان جريمة العدو بحق أبطال سرايا القدس في جبع جاء الرد عليها على يد بطل من القسام في قلب العدو تأكيداً على وحدة المقاومة ووحدة الساحات .

وأضاف:" العدو يحاول الخروج من أزماته بالذهاب للحرب والعدوان لاسكات المظاهرات وتصدير أزمته الداخلية" .

وبين القيادي في الجهاد أن المقاومة تعرف ما عليها فعله لمواجهة مخططات العدو ، وستقوم بواجباتها مهما كلف ذلك من ثمن .

وأشار ان استهداف الأسرى هو جزء من حرب الاحتلال ضد شعبنا مؤكدا أن المعركة واحدة سواء داخل السجون أو بالضفة والقدس أو في أي مكان .

وأكد القيادي البطش ان سياسات العدوان والتضييق على الأسرى ، هي سياسات عدوانية ونحن نقف خلف الاسرى في مواجهتها .

وأوضح أن موقف الاسرى في مواجهة هذه السياسات العدوانية موقف شجاع وبطولي ولن ترهبهم هذه السياسات مؤكدا أن وحدة الحركة الاسيرة كفيلة باسقاط قوانين المجرم "بن غفير ".

وبين أنه على مدار الأيام الماضية كانت هناك مفاوضات داخل السجون ، والأسرى يستندون لشعبهم وجماهيرهم ومقاومتهم التي ترقب ما يجري في السجون بكل استعداد للمواجهة مؤكداً ان العدو يستهدف الأسرى والمنظمات الدولية والحقوقية لا تحرك ساكناً، ولذلك المسؤولية الوطنية تفرض علينا أن نكون بلا تردد مع اسرانا وخلفهم في هذه المعركة التي يخوضونها .

وقال القيادي البطش:" أن المناضلة اسراء الجعابيص شاهد على ظلم العالم وارهاب العدو الصهيوني ..مسؤولية المقاومة تجاه الأسرى تمتد لواجب العمل على حريتهم والافراج عنهم ".

ووجه البطش التحية للبطل خضر عدنان و لكتيبة جنين وتشكيلات سرايا القدس وكل اذرع المقاومة ولمجموعات عرين الأسود ولكل المقاومين في السرايا والقسام وكتائب الأقصى

كما وجه التحية للأسرى والاسيرات اسما اسما وبطلا بطلا ونعاهدهم ألا نخذلهم وألا نتخلى عن واجباتنا تجاههم .