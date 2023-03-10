لماذا يجب أن تستفيد خلال المرحلة الأولى من Dogetti Presale ولماذا تستحق Metacade و FightOut أيضًا البحث؟

تقترب المرحلة الأولى من البيع المسبق لـ Dogetti (DETI) من نهايتها ببطء، لذلك يجب على أولئك الذين يفكرون في الاستثمار الدخول قبل زيادة الأسعار. Metacade (MCADE) و FightOut (FGHT) هما أيضًا شخصان مستضعفان في لعبة البيع المسبق، يتطلعان إلى ترك بصمتهما على عالم التشفير.





Metacade: تجربة ألعاب غامرة جديدة Metacade هي منصة أركيد افتراضية جديدة تمامًا بالإضافة إلى الوافد الجديد للعملات المشفرة الذي يهدف إلى تغيير عالم ألعاب الإنترنت. يمكن لعشاق الألعاب وتقنية blockchain الاجتماع معًا في هذا الفضاء للاحتفال بحبهم المشترك لكليهما. يمكن للاعبين مشاهدة الألعاب التي تتجه والتنافس مع بعضهم البعض في المسابقات للفوز بجوائز الألعاب ورموز MCADE $. الرمز المميز $ MCADE هو ما يُبنى عليه نظام Metacade البيئي بأكمله ويعمل على سلسلة Ethereum blockchain. أولئك الذين لا يرغبون بالضرورة في اللعب طوال الوقت على النظام الأساسي يمكنهم أيضًا اختيار المشاركة في عملاتهم المميزة ، وهذا يؤدي إلى دخل سلبي. لتجنب التضخم ، يتم إعادة توزيع العملة إلى عملة مستقرة مثل Tether أو TrueUSD.

يعد مخطط "Metagrant" طريقة رائعة لمنح مطوري الألعاب ، بغض النظر عن مستواهم أو خبرتهم ، فرصة لعرض الأفكار على فريق Metacade. لديهم فرصة لعرض لعبتهم على المنصة إذا عرضوا على المجتمع وكان الغالبية مهتمين. يمكن لمجتمع Metacade التصويت على الألعاب التي يتم منحها بعضًا من الخزانة لمزيد من التطوير.

FightOut: جلب اللياقة إلى التمويل تخيل أن تحصل على أموال مقابل ممارسة التمارين واستكمال التدريبات. حسنًا ، FightOut ، هو تطبيق للتقدم للربح مصمم خصيصًا لمكافأة اللاعبين على إكمال التحديات والتمارين. يمكن للمستخدمين الحصول على خطط تمارين مخصصة لتناسب قدراتهم وأهدافهم في اللياقة البدنية. عند الانضمام إلى التطبيق ، يتم منح المستخدمين صورًا رمزية فريدة ، وعندما يعملون ، ينعكس التقدم على تلك الصورة الرمزية. تعتمد قدرة المستخدمين على المنافسة في المسابقات على تقدم الصورة الرمزية. تتطلب معظم المنصات مدفوعات مقدمة بمبالغ كبيرة ؛ ومع ذلك ، تهدف FightOut إلى مكافحة هذا من خلال إستراتيجيتها للتدريب على الكسب. REPS هي عملة داخل التطبيق يمكن استخدامها لمكافآت الإنجاز وشراء الوظائف الإضافية للصورة الرمزية. يمكن شراء FGHT من $ على الموقع الإلكتروني ويستخدم لتمويل نظام FightOut البيئي.





دوجيتي يعمل الأرقام

توكن $ DETI حاليًا عند أدنى مستوى له على الإطلاق ، حيث لا يزال في المرحلة الأولى من عملية ما قبل البيع. ومع ذلك ، لن يكون الأمر هكذا إلى الأبد. في الواقع ، في القريب العاجل ، ستنتقل عائلة دوجيتي إلى المرحلة التالية من العملية. يتم بيع $ DETI بسرعة ، ويهتم الكثير من الأشخاص بالاستثمار. باعت عائلة Dogetti بالفعل أكثر من ستة ملايين رمز واقترب من هدف نصف مليون دولار للمرحلة الأولى من البيع المسبق.

وتهدف عائلة Dogetti إلى السيطرة على السوق باعتبارها أفضل الكلاب في عالم التشفير. لقد وضعوا العديد من الاستراتيجيات في اللعب للسماح لأفراد الأسرة الممتدة بتوليد الثروة. تسمح امتيازات Staking لأصحاب الرمز المميز بتوليد دخل سلبي أثناء وجود $ DETI في حساباتهم. هناك طريقة أخرى وهي Dogetti NFTs ، والتي يمكن شراؤها وبيعها وتداولها عبر المنصة. هناك محادثات حول تطوير طريقة لتكاثر NFTs مع بعضها البعض. وبالتالي توليد المزيد من NFT للبيع والشراء.

تهدف عائلة Dogetti إلى رد الجميل للمجتمع، ولهذا السبب قاموا بإنشاء محفظة خيرية تفوض 2٪ من جميع الرموز لأي مؤسسة خيرية يمكن لأفراد الأسرة الممتدة اختيارها.

الروابط أدناه:

البيع المسبق: https://dogetti.io/how-to-buy

الموقع: https://dogetti.io/

تلجرام : https://t.me/Dogetti