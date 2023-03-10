لولاية ثالثة.. انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين

أُعيد، اليوم الجمعة 10-3-2023، انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها 5 سنوات جديدة.

جاء ذلك، إثر تصويت النوّاب الصينيين بالإجماع لمصلحة الزعيم البالغ 69 عاماً.

وحصل شي بينغ في أكتوبر على تمديدٍ لمدّة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما أهم منصبين في سلّم السلطة في البلاد.

وبحسب السلطات الصينينة، جرى انتخاب الرئيس الصيني صباح اليوم في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السري.

كما تم انتخب نواب المجلس الوطني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ نائباً لرئيس الجمهورية، وفقاً لنتائج التصويت.