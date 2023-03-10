القيادي خضر عدنان يواصل إضرابه في سجون الاحتلال

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، اليوم الجمعة 10-3-2023، إضرابه عن الطعام لليوم الـ34 على التوالي في سجون الاحتلال؛ احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.

وكانت أفادت، أمس، مؤسسة مهجة القدس للأسرى، بأن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام، الشيخ القيادي خضر عدنان المضرب عن الطعام لـ"مشفى الرملة" بعد تدهور حالته الصحية.

وأعلن الشيخ خضر عدنان عن إضرابه منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شباط/ فبراير المنصرم، وطوال هذه المدة احتجز في زنازين معتقل "الجلمة"، وتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطا كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال.

ويُشار إلى، أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.