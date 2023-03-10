رئيس الموساد السابق: نحن في كارثة طور التكوين..!

أكد رئيس ما يسمى بـ"جهاز الموساد" الصهيوني السابق، تامير باردو، اليوم الجمعة 10-3-2023، أن تفكك كيان الاحتلال لا يحتاج لإيران، مشدداً على أن "إسرائيل" في كارثة طور التكوين.

وقال رئيس الموساد السابق تامير باردو في تصريحات صحفية:"لتفكيك البلاد لا تحتاج للإيرانيين، ونحن الآن في كارثة طور التكوين".

جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الضخمة التي عمت كيان الاحتلال خلال الأسابيع الماضية؛ احتجاجاً على نية حكومة نتنياهو إحراء تعديلات قانونية تتعلق بتغيير الصلاحيات القانونية الممنوحة للوزراء وبعض المسؤولين، حيث ترفض المعارضة الصهيونية هذه القرارت وتواصل النزول للشوارع.