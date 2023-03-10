خطر كبير على حياة مصاب بحالة ميؤوس منها بعملية "ديزنغوف"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 10-3-2023، أن هناك خطر كبير على حياة المصاب بحالة ميؤوس منها بعملية "ديزنغوف" التي وقعت الليلة الماضية في "تل أبيب".

وقالت يديعوت أحرونوت العبرية: "خطر كبير على حياة المصاب بحالة موت سريري في عملية "ديزنغوف"، فيما لا زال مصاب آخر بحالة الخطر الشديد".

جدير ذكره أنه أصيب خمسة مستوطنين اثنان بحالة ميؤوس منها، وآخرين بحالة خطيرة وواحد متوسطة بعملية إطلاق نار فدائية نفذها الشهيد محمود الخواجا في شارع ديزنغوف في "تل أبيب" بالداخل المحتل، وتم نقلهم إلى مستشفى "إيخيلوف"، فيما طوق عناصر من أمن الاحتلال المكان.