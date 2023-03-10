بن غفير يطرد قائد شرطة "تل ابيب" من منصبه..!

طرد وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير ما يسمى بـ"قائد شرطة منطقة "تل ابيب" من منصبه، الذي كان يتفقد منطقة العملية في شارع "ديزنجوف" وسط "تل أبيب"، الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تفاجأ قائد شرطة "تل أبيب" من قرار الطرد الذي لم يعلم عنه أي شيء سوى من وسائل الإعلام العبرية.

من جانبها، قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال:"إنها لم تعلم هي الاخرى بالموضوع وعلى أثر ذلك اتصلت بما يسمى بـ"قائد الشرطة يعقوب شبتاي للاستيضاح".

من ناحيتهم، علق مسؤولون سياسيون على الحادث بقولهم :"إن كان هذا ما حدث؛ فهذه فضيحة كبرى".