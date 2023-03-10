أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 10-3-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:06 ص
10 مارس 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة.jpg
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حافظت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات وخاصة الخيار والبندورة، في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 10-3-2023، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض ارتفاعه.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار بيع الخضروات في الأسواق المحلية وكافة التغييرات التي تطرأ على أسعارها في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 10-3-2023، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.7
2 خيار 1.5
3 بصل 2.5
4 كوسا 1.5
5 باذنجان 3.3
6 فلفل 10
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 3.5
10 زهرة 2.5
11 قرع 2
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 3.3
14 فصوليا 8
15 بيض 15
16 دجاج 10.5
17 لحمة 40
18 بطاطس 1.7
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