الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:19 ص
10 مارس 2023
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة2023-03-10، أن يكون الجو صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وهذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقيه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2023-03-11

يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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