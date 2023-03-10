الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة2023-03-10، أن يكون الجو صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقيه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2023-03-11

يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.