القيادي المدلل : عملية "تل أبيب" البطولية تأتى في سياق الرد الطبيعي وعلى الاحتلال أن يتوقع الاسوأ

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل أن عملية "تل أبيب" البطولية تأتى في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

و بيّن القيادي المدلل في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن عملية "تل أبيب" البطولية جاءت في التوقيت المناسب بعد مجزرة جبع التي قتل فيها الاحتلال ثلاثة مجاهدي سرايا القدس بدم بارد.

و تابع بالقول: هذه العملية تأتى تأكيداً على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ فى مقاومته ولن تتوقف بالرغم من التضحيات الكبيرة التي يقدمها.

و أشار القيادي المدلل أن هذا الاختراق المعجز للمنظومة الأمنية والعسكرية تؤكد قوة الإرادة لدى الثائر الفلسطيني في انطلاقه نحو تنفيذ العمليات وتوكله على الله ويؤكد مدى هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية والعسكرية التي يخترقها مقاوم بمسدسه .

و أضاف: المقاوم الفلسطيني يصنع المستحيل في مواجهة جيش مدجج بكل أنواع الأسلحة للثأر لدماء الشهداء الطاهرة .

وأوضح أن دماء الشهداء الطاهرة هي التي سرت في شرايين الشباب الثائر في الضفة لينطلقوا واثقين من نصرهم على الاحتلال المجرم وعلى الاحتلال أن يتوقع الاسوأ.

وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد أن لا خيار أمام شعبنا إلا المقاومة، و لا بديل عنه للتصدي للاحتلال وتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.