كم جاء سعر الذهب في مصر عيار 21 و18 النهارده الجمعة 10-3-2023

كم جاء سعر الذهب في مصر عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 10-3- 2023 ، ويبحث الآلاف من المهتمين والمتابعين في هذه البلد بجميع المحافظات عن أسعار المعدن النفيس عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على التعاملات الفوري بالأسواق لذلك قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية في وضعها أسفل هذه المقدمة وعن باقي فهو في السطور التالية .

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24وصل عند مستوى بيع 2,097 شراء 2,109 جنيها .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 1,922 شراء 1,933 جنيها .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,835 شراء 1,845 جنيها .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,573 شراء 1,581 جنيها .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,223 شراء 1,230 جنيها .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 1,049 شراء 1,054 جنيها .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 65,221 شراء 65,577 جنيها .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 14,680 شراء 14,760 جنيها .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 2,097,143 شراء 2,108,571 جنيها .

كم سعر الذهب عيار 21 في مصر النهارده

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,820 جنيه $58.90

سعر الذهب عيار 22 1,668 جنيه $53.99

اسعار الذهب عيار 21 1,592 جنيه $51.54

اسعار الذهب عيار 18 1,365 جنيه $44.17

سعر الذهب عيار 14 1,062 جنيه $34.36

سعر الذهب عيار 12 909.91 جنيه $29.45

سعر الذهب عيار 9 682.43 جنيه $22.09

اسعار أوقية الذهب 56,596 جنيه $1,832

اسعار جنيه الذهب 12,739 جنيه $412.29

اسعار كيلو الذهب 1,819,814 جنيه $58,897

وفي ختام المقالة التي حرص فريق الموقع بشرحها حول كم جاء سعر الذهب في مصر عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 10-3- 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .