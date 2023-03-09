عرين الأسود تدعو الشباب الثائر بالتواجد في الميدان لمقاومة الاحتلال

دعت مجموعات عرين الأسود، الخميس، الشباب الثائر بالتواجد في الميدان لصّد الاقتحامات ومقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت عرين الأسود، في بيان لها: "في حال دخول قوات الاحتلال كونوا معنا في الميدان بأصواتكم بتكبيراتكم بحجارتكم بزجاجاتكم الحارقة بإطاراتكم الملتهبة".

ووجهت التحية للشهيد معتز الخواجا منفذ عملية "ديزنغوف" في (تل ابيب) وشهداء جبع في جنين.

واعترفت وسائل إعلام عبرية، بإصابة خمسة مستوطنين منهم 3 بحالة ميؤوس منها في عملية اطلاق النار بـ(تل ابيب).

واستشهد، صباح اليوم، ثلاثة مقاومين من سرايا القدس برصاص جيش الاحتلال، حيث اطلقت القوات النار عليهم وهم داخل سيارتهم.