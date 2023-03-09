محدث بالفيديو والصور استشهاد شاب بعملية إطلاق نار وإصابة 5 مستوطنين بجراح متفاوتة في (تل ابيب)

استشهد، الخميس، شاب جراء إطلاق عناصر من شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار عليه في شارع "ديزنغوف" بمدينة (تل ابيب) وسط فلسطين المحتلة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أصيب خمسة مستوطنين اثنان بحالة ميؤوس منها، وآخرين بحالة خطيرة وواحد متوسطة في عملية إطلاق نار فدائية، وتم نقلهم إلى مستشفى "إيخيلوف"، فيما طوق عناصر من أمن الاحتلال المكان.

ويجري الحديث عن منفذ أخر، تلاحقه قوات الاحتلال، وفق الإعلام العبري.

وقالت مصادر عبرية: إن "اثنين من الشبان، نفذا العملية، حيث اتخذ كل منهما شارع قبل تنفيذها".

وتداول مستوطنون مقاطع مصوره، لحظة وقوع عملية إطلاق النار التي تمت بالقرب من مقهى، وأظهرت تمدد مستوطنين في الشارع بعد إصابتهم بإصابات مباشرة.

من جهته، وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتيناهو، الموجود حاليًا في إيطاليا، برفقة زوجته، عملية (تل ابيب) بـ"الصعبة".

وأشار مكتب ما يسمى بـ"وزير الأمن الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، إلى أن جهاز الأمن التابع للوزير بن غفير طلب من الوزير عدم الحضور إلى مكان الهجوم الآن لأسباب أمنية.

يُتبع..



