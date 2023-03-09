غدا الجمعة.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سفيان الخواجا

من المقرر أن تسلم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدًا الجمعة، جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (20 عاما)، من بلدة نعلين غرب رام الله، يوم غد الجمعة. وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للشؤون المدنية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه وضمن متابعتها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد الخواجا.

واستشهد الخواجا برصاص قوات الاحتلال الرصاص بمدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، ما أدى لإصابته بالرأس، فيما احتجز الجنود سيارة الإسعاف، ومنعوها من نقل الشهيد، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.