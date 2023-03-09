الشيخ عزام: الملحمة التي يُسجلها المقاومون في الضفة قلبت حسابات العدو

أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الملحمة التي يسجلها المقاومون في نابلس وجنين وباقي مدن الضفة الغربية قلبت حسابات العدو وجعلت إسرائيل تتصرف بجنون، مؤكدا أن الاحتلال مخطئ إن اعتقد أنه سيوقف المقاومة أو يُخضع الشعب الفلسطيني.

وبيّن الشيخ عزام في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني قرر أن يسترد حريته وأن يدافع عن نفسه ويحسم خياره تماماً، ويمضي في طريق الشهداء.



وقال عضو المكتب السياسي "للجهاد": "العالم كله يرى تلك الوحشية وتلك الهمجية في التنكيل بالفلسطينيين، ويفترض أن يكون هناك مواقف جادة وصارمة لمواجهة هذه الجرائم ومواجهة هذه العدوانية التي ربما لا نجد لها مثيلا في عصرنا الحاضر".

وأوضح الشيخ عزام، أن الاحتلال يستهدف كل مقاوم وفلسطيني يرفض الانحناء بسبب الملحمة التي يسجلها أبطال سرايا القدس والمقاومون في الضفة.

وتابع قائلاً: "سرايا القدس تشعر بالفخر وهي تواجه هذا العدوان وتواجه هذه الوحشية و تدافع عن شعبنا وتقدم مثالاً لكل الأمة أن في فلسطين من يرفض الخنوع والاستسلام ويصر على الدفاع عن مقدسات الأمة ومقدراتها".