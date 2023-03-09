سرايا القدس تنعى شهدائها في جبع وتؤكد أن دمائهم وقود لاستمرار شعلة الانتفاضة المسلحة

نعت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهدائها المجاهدين الأبطال في كتيبة جبع الذين ارتقوا خلال عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات خاصة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة جبع جنوب جنين جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت سرايا القدس أن دماء الشهداء ستكون وقود لاستمرار شعلة الانتفاضة المسلحة، ومواصلة خيار الجهاد والمقاومة في كل فلسطين.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).

نص بيان سرايا القدس كاملا كما وصل لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

سرايا القدس تنعى شهدائها المجاهدين الأبطال في كتيبة جبع الباسلة:

الشهيد القائد الميداني "سفيان عدنان فاخوري" (30 عامًا)

الشهيد المجاهد: "نايف أحمد ملايشة" (25 عامًا)

الشهيد المجاهد: "أحمد محمد فشافشة" (22 عامًا)

الذين ارتقوا خلال عملية اغتيال صهيونية جبانة نفذها جيش العدو صباح اليوم في بلدة جبع جنوب مدينة جنين، وتؤكد على أن دماء الشهداء ستكون وقود لاستمرار شعلة الانتفاضة المسلحة، ومواصلة خيار الجهاد والمقاومة في كل فلسطين.