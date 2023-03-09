القيادي العارضة: العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه البشعة بحق أبنائنا ومجاهدينا

أكد كفاح العارضة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس 9/3/2023، أن العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه البشعة بحق أبنائنا ومجاهدينا، وأن شعبنا ماض في طريقه الصعب والطويل حتى الخلاص والحرية رغم حجم التضحيات والمعاناة.

وشدد العارضة خلال تشييع جثامين مجاهدي سرايا القدس الذين ارتقوا خلال عملية اغتيال صهيونية جبانة في بلدة جبع بجنين بالضفة المحتلة، على أن دم الشهداء الثلاثة سفيان الفاخوري وأحمد فشافشة ونايف ملايشة، ضريبة الفداء على درب الخلاص من الاحتلال، وحماية الأرض والشعب من قطعان المستوطنين.

وقال العارضة :"هذه الثلة المجاهدة من أبناء جبع البطولة وحاضنة المقاومين تقدم دمها غالياً على طريق القدس، بعد أن دفعت سنوات من عمرها على طريق الحرية والكرامة في سجون الاحتلال. "

وأضاف:"شهداؤنا هم مصدر الحياة لأمتنا وشعبنا، حيث يسقون شجرة المقاومة من دمهم، ويزرعون في وجدان الجماهير ثورة التمرد وشعلة الانتفاض في وجه المحتل المجرم."

وأشار العارضة إلى أن جنين تواصل حمل هم الوطن وتدفع من دم أبنائها فاتورة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وتمثل طليعة الفداء وأنموذج المقاومة التي أخذت على عاتقها هذه الانتفاضة المباركة والمستمرة.

وأكد، أن تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وارتقاء ستة وسبعين شهيداً في الضفة، سيرتد على الاحتلال وحكومته الفاشية ناراً وغضباً، لأن هذه الدماء غالية علينا، والثأر لها واجب.

وتابع :"نحن في مرحلة جهاد وقتال لن تتوقف أمام هذا العدو، حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات، وإن النصر الموعود لشعبنا قادم مهما طال الليل وتجبر الغزاة. "

ولفت إلى أن الاحتلال لم يترك لنا خياراً إلا المواجهة على طريق تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا، لأن ثمن الجهاد والاستشهاد أهون من ثمن الخضوع والاستسلام.

