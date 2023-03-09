بالأسماء: إصابة 4 صيادين برصاص زوارق الاحتلال في بحر غزة

أُصيب أربعة صيادين بالرصاص المعدني، بعد استهدافهم من زوارق الاحتلال الحربية، صباح اليوم الخميس 9 مارس 2023، أثناء عملهم في عرض بحر غزة.

وأوضح اتحاد لجان الصيادين، أن 4 صيادين من عائلة بكر بالرصاص أُصيبوا بالأعيرة المطاطية والحديدية من قبل زوارق الاحتلال الحربية في بحر غزة،.

وأشار اتحاد لجان الصيادين إلى أن الصيادين الذين أُصيبوا بالأعيرة المطاطية والحديدية قبل قليل من بحرية الاحتلال، هم محمد عبد الرحمن بكر، و محمود محمد سعد بكر، خميس محمد سعد بكر، يسري زكريا بكر.

و تستهدف زوارق الاحتلال الحربية بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.