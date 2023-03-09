سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري الأسعار الفورية لهذا المعدن الثمين بالتعاملات بالأسواق بالليرة السورية وكل ما عليكم الان سوى المتابعة حتى النهاية .

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 9-3-2023

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة وصل عند مستوى شراء : 383,000 ، مبيع: 386,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب وصل عند مستوى شراء : 380,000 ، مبيع: 384,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب وصل عند مستوى شراء: 381,000 ، مبيع : 383,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في دمشق وصل عند مستوى شراء: 380,000 ، مبيع: 384,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 عند مستوى بيع 421,714 وشراء 420,571 ليرة .

سعر عيار 22 عند مستوى بيع 386,571 وشراء 385,524 ليرة .

سعر عيار 21 عند مستوى بيع 369,000 وشراء 368,000 ليرة .

سعر عيار 18 عند مستوى بيع 316,286 وشراء 315,429 ليرة .

سعر عيار 14 عند مستوى بيع 246,000 وشراء 245,333 ليرة .

سعر عيار 12 عند مستوى بيع 210,857 وشراء 210,286 ليرة .

سعر الاونصة عند مستوى بيع 13,115,314 وشراء 13,079,771 ليرة .

سعر الجنيه الذهب عند مستوى بيع 2,952,000 وشراء 2,944,000 ليرة .

سعر الكيلو عند مستوى بيع 421,714,286 وشراء 420,571,429 ليرة .

ونريد أن ننوه إلى أن هذه الأسعار تختلف من سعر لأخر عند المحالات .