الجهاد الإسلامي تزف شهداء جنين وتؤكد أن الجريمة لن تطفئ الانتفاضة المتصاعدة بالضفة

زفّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من شهدائها الأطهار الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس 9 مارس 2023، برصاص جنود الاحتلال إثر عملية اغتيال جبانة في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتل، وهم شهيدها المجاهد: القائد الميداني سفيان عدنان فاخوري (30 عامًا)، القائد الميداني في كتيبة جبع، وشهيدها المجاهد: نايف أحمد ملايشة (25 عامًا)، والشهيد المجاهد : أحمد محمد فشافشة (22 عامًا)

وقالت الحركة في بيان نعي: "إنّنا إذ نزف شهداءنا المجاهدين الذين انتفضوا في وجه الظلم والإجرام الصهيوني، وتقدموا صفوف المواجهة، كان لهم دورهم الجهادي البارز في خط الاشتباك الأول في وجه العدو المجرم والتصدي لاقتحامه وعدوانه بحق شعبنا، لنؤكد أن النصر النابت من دم الشهداء هو قدر شعبنا المتمسك بقضيته ومقاومته".

وأكدت الحركة، أن هذه الجريمة النكراء لن تطفئ انتفاضتنا المتصاعدة في الضفة الباسلة رغم عظم التضحيات، وهذا الدم النازف على درب التحرير سينتصر على سيف القتل والخيانة، ومقاومينا الشجعان سيردون بما يردع العدو وحكومته المجرمة، وينتقم لدماء الشهداء، وسيبقى الحساب مفتوحاً.

وعزت عوائل الشهداء في جبع وجنين التي تنزف على مذبح الحرية، ونعاهدهم على الوفاء لعهد أبنائهم ومواصلة نهجهم المبارك حتى يتحقق وعد الله لنا بالنصر والتحرير، ونهيب بجماهير شعبنا للوحدة واحتضان المقاومين ورد العدوان عن أرضنا ومقدساتنا.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).

نص بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي شهداء جبع ونؤكد أن النصر قدر شعبنا

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بكل فخر واعتزاز تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من شهدائها الأطهار الذين ارتقوا برصاص جنود الاحتلال إثر عملية اغتيال جبانة في بلدة جبع جنوب جنين، وهم:

شهيدها المجاهد: القائد الميداني سفيان عدنان فاخوري (30 عامًا)، القائد الميداني في كتيبة جبع

شهيدها المجاهد: نايف أحمد ملايشة (25 عامًا)

الشهيد المجاهد : أحمد محمد فشافشة (22 عامًا)

إنّنا إذ نزف شهداءنا المجاهدين الذين انتفضوا في وجه الظلم والإجرام الصهيوني، وتقدموا صفوف المواجهة، كان لهم دورهم الجهادي البارز في خط الاشتباك الأول في وجه العدو المجرم والتصدي لاقتحامه وعدوانه بحق شعبنا، لنؤكد أن النصر النابت من دم الشهداء هو قدر شعبنا المتمسك بقضيته ومقاومته.

إن هذه الجريمة النكراء لن تطفئ انتفاضتنا المتصاعدة في الضفة الباسلة رغم عظم التضحيات، وهذا الدم النازف على درب التحرير سينتصر على سيف القتل والخيانة، ومقاومينا الشجعان سيردون بما يردع العدو وحكومته المجرمة، وينتقم لدماء الشهداء، وسيبقى الحساب مفتوحاً.

نعزي عوائل الشهداء في جبع وجنين التي تنزف على مذبح الحرية، ونعاهدهم على الوفاء لعهد أبنائهم ومواصلة نهجهم المبارك حتى يتحقق وعد الله لنا بالنصر والتحرير، ونهيب بجماهير شعبنا للوحدة واحتضان المقاومين ورد العدوان عن أرضنا ومقدساتنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الخميس 17 شعبان 1444هـ، 9 مارس 2023م