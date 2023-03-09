طالبت بالمواجهة والاشتباك.. ردود فعل فصائلية غاضبة ومنددة لجريمة الاحتلال في جنين

توالت ردود الفعل الغاضبة صباح اليوم الخميس 9/3/2023، حيال الجريمة الصهيونية في مدينة جنين بالضفة المحتلة واغتيال الشهداء.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).

الجهاد الإسلامي

وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن ارتقاء الشهداء في جنين لن يزيد شعبنا إلا مقاومة وصلابة وإصراراً على المضي في طريق الحرية.

وحمل سلمي في تصريح صحفي له اليوم الخميس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال العدوانية البشعة التي نفذتها عصابات الاحتلال في بلدة جبع بمحافظة جنين .

وقال:"إن فاتورة الحساب مع هذا العدو لن تغلق، وأن اعتداءاته وانتهاكاته المتواصلة تضعنا أمام واجباتنا ومسؤولياتنا في الدفاع عن شعبنا الذي تسفك دماء أبنائه على أيدي عصابات القتلة والمجرمين في حكومة الاحتلال وجيشها".

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين:

فيما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شهداء فلسطين الذين ارتقوا خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في بلدة جبع بمحافظة جنين.

وشددت على أن هذه المجزرة لن تمر مرور الكرام، وجماهير شعبنا وفصائله وقواه المقاتلة ستُدفِع العدو ثمن جرائمه.

حماس

فيما زفت حركة حماس عبر ناطقها الإعلامي حازم قاسم، لشعبنا الشهداء الابطال الذي ارتقوا بجريمة الاحتلال الذي ارتكبها اليوم في جبع بمدينة جنين.

وأكد أن هذه الدماء ستكون وقودا لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة المحتلة، وأن الاحتلال أعجز من أن يحسم هذه المعركة ضد شعبنا فيلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر ضد الشباب الثائر.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، ومعاقبته على إرهابه.

واعتبرت أن هذه المعركة بين شعبنا والاحتلال لن تتوقف إلا بانتصار شعبنا وتحقيق أهدافه، وشعبنا سينتصر حتما في معركة الارادات ضد الاحتلال الصهيوني.

الجبهة الديمقراطية

كما نعت الجبهة الديمقراطية شهداء جنين، مؤكدةً أن الرد على جريمة الاغتيال للشبان الثلاثة ومجازر الاحتلال في جنين ومخيمها ونابلس وغيرها، بالمقاومة وإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

وطالبت قيادة السلطة وقف العمل بمسار العقبة- شرم الشيخ وتفاهماته المذلة والانسحاب منه، ووقف العمل الفعلي بالتنسيق الأمني.

لجان المقاومة في فلسطين

ونعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهداء الثلاثة في جبع البطولة والثورة"الشهيد أحمد محمد أحمد ذيب فشافشة والشهيد سفيان عدنان فاخوري والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة"الطبش" " الذين إرتقوا في عملية إغتيال جبانة في بلدة جبع ونؤكد أن هذه الجريمة النكراء والدماء الزكية الطاهرة ستشعل وقود الثورة وستضيى طريق الحرية والعودة والتحرير .

وشدد على أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستبقى أمانة في أعناق كل مقاومي شعبنا وثواره وأن شلال الدم الطاهر المتدفق سيكون فاتحاً لبشائر الإنتصار لشعبنا وثورتنا وخلاصنا من هذا العدو المجرم.

وأكد أن العدوان الصهيوني المتصاعد على شعبنا وإرتقاء الشهداء الأبطال لن يكسر إرادة شعبنا ولن يضعف المقاومة بل سيكون سببا في تمدد المقاومة والثورة الملتهبة حتى النصر والحرية.

ودعت اللجان، كافة أبطالنا وثوارنا في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل للرد على هذا العدوان البربري والتصدي لهذه الهجمة الشرسة وتوجيه المزيد من الضربات الموجعة لجنود العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وأجهزته الأمنية.

حركة المجاهدين الفلسطينية

من ناحيتها أكدت حركة المجاهدين، أن الدماء الفلسطينية التي تسيل على أرض الضفة الباسلة وجنين الأبية هي نبراس عز يضيء طريق التحرير للمجاهدين الأبطال.

وزفت بأسمى آيات الشموخ والكبرياء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.

وشددت على أن ارتقاء الشهداء من المقاومين الأبطال في ضفة الأحرار لن يفلح في ثني رفاق دربهم عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، ولن تكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

كما أكدت أن المقاومة والمواجهة هي الكفيلة بردع المحتل وإيقاف جرائمه المتواصلة ضد الأرض والإنسان، وهي التي تعبر عن إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني.