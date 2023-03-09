"الجهاد": فاتورة الحساب مع العدو الصهيوني لن تغلق

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي ان ارتقاء الشهداء في جنين لن يزيد شعبنا إلا مقاومة وصلابة وإصراراً على المضي في طريق الحرية.

وحل سلمي في تصريح صحفي له اليوم الخميس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال العدوانية البشعة التي نفذتها عصابات الاحتلال في بلدة جبع بمحافظة جنين .

وقال:"إن فاتورة الحساب مع هذا العدو لن تغلق، وإن اعتداءاته وانتهاكاته المتواصلة تضعنا أمام واجباتنا ومسؤولياتنا في الدفاع عن شعبنا الذي تسفك دماء أبنائه على أيدي عصابات القتلة والمجرمين في حكومة الاحتلال وجيشها".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت شهود عيان لمراسلنا إنّ قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص على السيارة بعد أنّ حاصرتها على مدخل البلدة.

وبحسب المعلومات، فقد نصبت قوات خاصة من جيش الاحتلال كميناً لسيارة المقاومين وقامت بإعدامهم، ومن غير الواضح إنّ كان المقاومين قد اشتبكوا مع قوات الاحتلال قبل عملية الاغتيال.

وبعد دقائق قليلة من استهداف السيارة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وانتشر عشرات القناصة من جيش الاحتلال على أسطح المنازل.

وتلاحق قوات الاحتلال، في الفترة الأخيرة، عناصر "كتيبة جبع"، وهي مجموعة من المقاومين المسلحين الذين انبثقوا عن "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس في المخيم.