بالفيديو والصور قوات خاصة "إسرائيلية" تغتال ثلاثة مقاومين من كتيبة جنين

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت شهود عيان لمراسلنا إنّ قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص على السيارة بعد أنّ حاصرتها على مدخل البلدة.

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وبحسب المعلومات، فقد نصبت قوات خاصة من جيش الاحتلال كميناً لسيارة المقاومين وقامت بإعدامهم، ومن غير الواضح إنّ كان المقاومين قد اشتبكوا مع قوات الاحتلال قبل عملية الاغتيال.

وبعد دقائق قليلة من استهداف السيارة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وانتشر عشرات القناصة من جيش الاحتلال على أسطح المنازل.

وتلاحق قوات الاحتلال، في الفترة الأخيرة، عناصر "كتيبة جبع"، وهي مجموعة من المقاومين المسلحين الذين انبثقوا عن "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس في المخيم.

وأكد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، في جنين محمود السعدي، إن طواقم الإسعاف تسلمت جثت.

يتبع...











