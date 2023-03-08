سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 9-3-2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في لبنان، حيث تهتم فئة كبيرة من التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصيرافة بالبحث عن سعر الدولار بشكل يومي في لبنان.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 9-3-2023

وسجل سعر الدولار الأمريكي في منصة صيرفة أمام الليرة اللبنانية، إلى 70.000 ليرة للدولار الواحد.