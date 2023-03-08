بحرية الاحتلال ترفع حالة التأهب في بحر غزة.. ما السبب!

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حالة التأهب في صفوف قواته بسلاح البحرية في عرض بحر قطاع غزة.

وحسب قناة "كان" العبرية، فإن السرب ( 916) في سلاح البحرية يستعد لاحتمالية تنفيذ فصائل المقاومة في غزة عمليات وصفتها بـ"الانتقامية" في أعقاب الأحداث المتتالية في الضفة الغربية المحتلة.

وارتكبت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مجزرة اسفرت عن استشهاد ستة شهداء و24 إصابة بعد وقوع اشتباكات على اطراف جنين بالتزامن مع محاصرة منزل.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشّهداء منذ مطلع العام الجاري بلغ ٧٤ شهيداً ، بينهم ١٣ شهيداً من الأطفال، وشهيدة من السيِّدات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال، تعرض جرافة عسكرية لانفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة شرقي محافظة خانيونس، أثناء توغلها لمسافات محدودة، دون وقوع إصابات.

وأطلقت دبابة بعد وقوع هذا الانفجار بدقائق، قذيفة تجاه مرصد تابع لقوات الضبط الميداني، أسفرت عن إصابة بحالة طفيفة.

ونشر جيش الاحتلال، أمس، بطاريات للقبة الحديدية في منطقة "غلاف غزة"، خشية من إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، في وقت تشهد قرى ومدن الضفة مجازر "إسرائيلية" بحق المواطنين.



