الهلال الأحمر يعلّق على اتهامه الاحتلال استخدام مقاومين لمركبة الإسعاف في جنين

عبّرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن رفضها لاتهامات الناطق باسم قوات الاحتلال والمتعلقة باستخدام مركبة إسعاف تابعة للجمعية من قبل المجموعات المسلحة في جنين، يوم أمس.

وقال الهلال الأحمر في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الاتهام الكاذب يشكل تحريضاً متعمداً وخطيراً ضد الطواقم والمركبات الطبية التابعة للجمعية، ويعرض حياة طواقم الإسعاف والطوارئ للخطر. كما يحرض المستوطنين وقوات الاحتلال ويدعوهم بشكل مباشر إلى مواصلة استهداف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التابعة للجمعية.

وأضاف الهلال الأحمر، أن مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية بوضوح من جميع الجوانب وعلى أعلى المركبات، ما يعني سهولة إمكانية التعرف عليها من السماء ومن مختلف الزوايا.

وتابع البيان: " شهدنا في التطورات الأخيرة وفي الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت مركبات الإسعاف التابعة للجمعية لأغراض عسكرية، كما وثقها الفيديو في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، عندما استولت قوات الاحتلال على مركبتي إسعاف تتبعان للجمعية واستخدمتهما كدرع لحماية المركبات العسكرية والجنود الذين اختبأوا خلفهما واستمروا في إطلاق النار على الفلسطينيين، في انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي الإنساني".

وأكد الهلال الأحمر على التزامه الصارم والكامل بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي إلى ضمان حماية الطواقم الطبية والمركبات والمرافق الطبية وضمان التزام "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام القانون الدولي الإنساني واحترامها، ووضع حد لإفلات سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من العقاب.