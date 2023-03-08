غزة.. الإعلان عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن أسماء كشف جديد للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023.

وأوضحت الوزارة، أن الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/9) هنــــــــــا ، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9) هنـــــــــــــــا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة الالتزام بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، من المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما وطالبت بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.