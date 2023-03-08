الاتحاد الإسباني يعلن تعديل موعد مباراة الكلاسيكو "برشلونة وريال مدريد"

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء8/3/2023م، تعديل توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وبحسب بيان الاتحاد، فإنه تم تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتقام يوم 5 أبريل/ نيسان المقبل في تمام التاسعة مساءً "بتوقيت إسبانيا".

كما تم تقديم مباراة أتلتيك بيلباو وأوساسونا، في إياب نصف النهائي الآخر، لمدة ساعة واحدة أيضًا، لتقام يوم 4 أبريل/ نيسان المقبل في تمام التاسعة مساءً "بتوقيت إسبانيا".

وفاز برشلونة في لقاء الذهاب، على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس ملك إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبًا، ويأتي بعده أتلتيك بيلباو، بـ23 لقبًا، ثم ريال مدريد، بـ19 لقبًا.