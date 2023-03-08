مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب نابلس

أطلق مقاومون فلسطينيون، اليوم الأربعاء 8/3/2023م، الرصاص تجاه قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لمصادر صحفية فلسطينية، فإن مقاومون أطلقوا النار بشكل كثيف صوب قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة تل الراس قرب نابلس.

في حين ، ذكر موقع أخبار الأمن الميداني العبري، أن عملية إطلاق نار نفذت تجاه قوة عسكرية كانت تقوم بدورية روتينية في منطقة نابلس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار.

وتأتي عملية اطلاق النار هذه بعد، المجزرة التي ارتكبتها آلة البطش "الاسرائيلية"، عصر أمس الثلاثاء، في مخيم جنين وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 19 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.