"المبادرة الوطنية" اعتداء أجهزة أمن السلطة على مواكب الشهداء تصرف مرفوض ومدان

أكد د. عائد ياغي مسئول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء8/3/2023م، أن ما قامت به الأجهزة الامنية في نابلس من تصرفات اثناء تشييع جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشه هو تصرف مرفوض ومدان.

وقال ياغي خلال تصريح صحفي:" إن هذا التصرف المرفوض وطنيا يتعارض مع مطالب ابناء شعبنا والذين يلتفون حول المقاومة والمقاومين الابطال في حوارة و نابلس وجنين .

وبين أن المطلوب هو وقف مثل التصرفات المرفوضة وطنيا وتقديم مرتكبيها للمحاسبة ، مشدداً على ضرورة التوحد في قيادة وطنية موحدة تتبنى استراتيجية وطنية كفاحية لمواجهة جرائم الاحتلال .

وقمعت أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس، جنازة الشهيد المجاهد المقاوم عبد الفتاح خروشة، والذي ارتقى رفقة 5 شهداء آخرين أمس خلال اقتحام الاحتلال "الإسرائيلي"، لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى سقوط جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة أرضا في نابلس.

ورصدت عدسات المواطنين والصحفيين، اعتداء عناصر أمن السلطة على الجنازة، إذ أطلقوا قنابل الصوت والغازالمسيلة للدموع تجاه المشيّعين.

وأفادت مصادر صحفية، وشهود عيان، بأن جثمان الشهيد خروشة سقط على الأرض بفعل الاعتداء المباشر لأمن السلطة على الجنازة.

واستشهد ستة مواطنين وأُصيب 16 آخرين بينها خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).