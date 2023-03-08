القيادي أبو شريف: دم الشهداء وقود المسيرة حتى دحر الاحتلال

أكد الدكتور ناصر أبو شريف القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن سيل الدماء المتدفق في الضفة الغربية وارتقاء الشهداء سيكون بمثابة وقود الثورة المتصاعدة حتى تحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال.

ووجه الدكتور ناصر التحية إلى أبطال المقاومة الذين تصدوا للعدوان الصهيوني الغاشم على مخيم جنين بكل بسالة وعلى رأسهم أبطال سرايا القدس في كتيبة جنين، والتي أيقظت ببطولاتها جماهير شعبنا من سبات مشاريع التصفية.

واستذكر في ظلال هذه الملحمة البطولية، الرعيل الأول من شهداء جنين أمثال القادة الشهداء حمزة أبو الرب ومحمود طوالبة وإياد صوالحة ونعمان طحاينة وغيرهم من القافلة الممتدة عبر تاريخ الصراع مع العدو.

ودعا القيادي أبو شريف أبناء شعبنا إلى مواصلة الانتفاض وإشعال المواجهة مع الاحتلال في كل الساحات، مشيدًا ببطولة أبناء القدس واللد وجنين ونابلس وطولكرم وكل مدننا، الذين يسطرون التضحيات، ويقفون سدًا منيعًا أمام مشاريع التهويد والتصفية.

وطالب أبو شريف قيادات العمل الوطني والمقاوم بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لدعم صمود شعبنا، بالتوحد ورص الصفوف لمواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة وإعلان البراءة من كل من يدعم أو يطبع مع الاحتلال.

ونعى القيادي أبو شريف الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الغاشم دفاعًا عن مخيمهم الصامد، معزياً عوائلهم الكريمة بهذه الكوكبة الطاهرة التي سالت دماؤها فداءً لحرية وكرامة شعبنا وأمتنا والانتصار على سيف البغي والقتل.